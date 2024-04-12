Действующий чемпион полутяжелого веса в UFC Алекс Перейра подерется с американцем Джамалом Хиллом в главном бою турнира UFC 300 14 апреля. Их поединок в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на территории спортивной арены «Ти-Мобайл Арена» начнется около 07.00 по московскому времени.

У 36-летнего бразильца Перейры в ММА — девять побед и два поражения. На счету 32-летнего Хилла в смешанных единоборствах — 12 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся.

Бесплатная видеотрансляция боя Перейра — Хилл пройдет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». В онлайн-сервисе UFC Fight Pass по подписке также покажут этот и другие противостояния вечера ММА.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300 в Лас-Вегасе в ночь 13 на 14 апреля.

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