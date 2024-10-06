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Сегодня, 08:15

Перейра нокаутировал Раунтри на турнире UFC 307

Руслан Минаев
Алекс Перейра и Халил Раунтри.
Фото USA Today Sports
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Бразилец Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри техническим нокаутом в главном бою турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта). Бразилец защищал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Бой завершился в четвертом раунде. После серии ударов от Перейры Раунтри упал на канвас и судья остановил поединок.

37-летний бразилец в третий раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. В ММА на его счету 12 побед и 2 поражения. 34-летний бразилец потерпел 6-е поражение в карьере при 13 победах.

Алекс Перейра&nbsp;&mdash; Халил Раунтри. Перейра защитил чемпионский титул в поединке с Раунтри: онлайн-трансляция UFC 307

Алекс Перейра
Халил Раунтри
UFC
ММА

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