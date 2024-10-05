В США пройдет турнир UFC 307 с главным боем Перейра — Раунтри

Турнир UFC 307 с главным боем Перейра — Раунтри пройдет в ночь на воскресенье, 6 октября. Вечер примет арена «Delta Center» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Прелимы начнутся в 1.00 по московскому времени, в 5.00 мск стартует основной кард.

В главном бою UFC 307 сойдутся действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра и американский претендент Халил Раунтри. Начало — ориентировочно в 7.00 мск.

В соглавном событии вечера пройдет бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе у женщин между американской обладательницей пояса Ракель Пеннингтон и ее соотечественницей, бывшей чемпионкой промоушена в этой весовой категории Джулианной Пенья. Поединок начнется около 6.30.

Трансляцию предварительного карда в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass при условии платной подписки (начало эфира в 1.30 мск). Главный кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт (начало эфира в 5.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Результат главного боя Перейра — Раунтри будет доступен в матч-центре на нашем сайте.