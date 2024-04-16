Алекс Перейра хочет дебютировать в тяжелом весе

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) допустил, что проведет следующий бой в рамках тяжелого веса.

«Я не собираюсь прямо сейчас называть бойцов, с которыми хочу подраться. Я сказал, что хочу драться в тяжелом весе, так почему я должен выбирать соперника?» — отметил бразилец на пресс-конференции.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.