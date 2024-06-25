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25 июня, 23:00

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: дата и время начала главного боя турнира UFC 303

UFC 303 пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алекс Перейра.
Фото USA Today Sports
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Турнир UFC 303 пройдет в ночь на воскресенье, 30 июня, на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранние прелимы начнутся в 01.00 по московскому времени, прелимы стартуют в 03.00 мск. Начало основного карда за планировано на 05.00.

Смотреть прямую трансляцию боев главного карда UFC 303 можно бесплатно в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединки ММА также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

В главном событии UFC 303 действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра проведет защиту против бывшего обладателя титула из Чехии Иржи Прохазки.

Изначально в главном событии вечера должны были встретиться Конор Магрегор и Майкл Чендлер, бой которых был больше года в разработке, но к сожалению так и не состоится в ближайшее время.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Алекс Перейра
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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