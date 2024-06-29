Бразильский действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра подерется с чехом Иржи Прохазкой в главном бою турнира UFC 303 30 июня. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) на территории «Ти-Мобайл Арены». Он начнется в 07.00 по московскому времени.

Бой UFC 303 Перейра — Прохазка в прямом эфире и бесплатно покажут на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Посмотреть поединок также можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец». «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

36-летний Перейра одержал в ММА десять побед при двух поражениях. 31-летний Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. У чешского бойца в смешанных единоборствах — 30 побед, четыре поражения и одна ничья.

12 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Прохазку и завоевал титул в полутяжелом весе.

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