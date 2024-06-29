Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: время начала и где смотреть бой UFC 303

Перейра проведет титульный бой против Прохазки на UFC 303 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бразилец Алекс Перейра проведет титульный бой в полутяжелом весе против чешского бойца Иржи Прохазки на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Перейра — Прохазка ожидается в 07.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на на официальной платформе UFC Fight Pass по подписке. Основной кард можно бесплатно смотреть в эфире «Матч ТВ».

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро
Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Reuters узнало об угрозе Orlen импортерам газа в ЕС изъять их платежи «Газпрому»
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Перейра и Прозахка провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 303