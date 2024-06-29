Бразилец Алекс Перейра проведет титульный бой в полутяжелом весе против чешского бойца Иржи Прохазки на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Перейра — Прохазка ожидается в 07.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на на официальной платформе UFC Fight Pass по подписке. Основной кард можно бесплатно смотреть в эфире «Матч ТВ».

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