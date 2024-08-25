Перейра: «Я был удивлен, что мне дали бой с Раунтри»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) отметил, что был удивлен решением матчмейкеров лиги дать ему бой с восьмым номером рейтинга в полутяжелом весе Халилом Раунтри (13-5).

«Признаюсь, я был немного удивлен, когда они предложили мне этот бой. Я думал, что это будет Анкалаев, — отметил Перейра на своем YouTube-канале. — Мне кажется, что организаторы понимают: этот парень покажет хороший бой. Они это делают для вас, ребята, чтобы порадовать вас. Рейтинг не имеет значения, важна работа, которую ты делаешь. Когда они дали мне титульный бой, я не был в рейтинге. То же самое они делают и с Халилом. В UFC думают о вас».

Перейра и Раунтри подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.