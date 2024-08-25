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Сегодня, 04:55

Перейра: «Я всегда хотел подраться с Анкалаевым, но Магомед сам не захотел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) ответил на обвинения в уклонении от боя с российским бойцом Магомедом Анкалаевым (18-1).

«Многие спрашивают меня, но я всегда хотел подраться с Анкалаевым. Я рассказал об этом промоушену. Но Магомед сам не захотел драться со мной. Он не чемпион, не ему выбирать соперников. Но скоро мы встретимся», — сказал Перейра в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Перейра на UFC 307 в Delta Center в Юте (6 октября) подерется с Халилом Раунтри (13-5). Анкалаев встретится с Александром Ракичем (14-4) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
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