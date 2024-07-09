Алекс Перейра ответил на вызов Вахитова: «Будь осторожен с этой идеей»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) посоветовал экс-чемпиону Glory в полутяжелом весе Артему Вахитову (23-6) отбросить идею проведения их третьего боя в UFC.

«Будь осторожен с теми, кто предлагает тебе эту идею. Этот человек уже пытался уговорить меня, но я не поддался, потому что я не глуп. Все знают, что, отдавая тебе победу, Glory понимали, что это будет мой последний бой в их организации, и они не хотели, чтобы я расстался с ними с чемпионским поясом!



Если ты себя так ведешь, то, кажется, ты немного заблудился, скорее всего, у тебя нет менеджера. Я полагаю, тебе стоит связаться с Жоинью [Хорхе Гимараэшу], поскольку он, вероятно, сможет тебе помочь. Чама», — написал Перейра в соцсетях.

Вахитов дважды дрался с Перейрой в Glory. В первом бою он проиграл раздельным решением судей, второй выиграл решением большинства судей.