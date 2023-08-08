Алекс Перейра: «К концу года я буду драться за титул»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) поделился впечатлениями от поединка с экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-10).

«UFC довольна моим выступлением, публике нравятся мои бои. Я уверен, что к концу года буду бороться за пояс, — сказал Перейра в интервью Sports Illustrated. — Блахович заявил, что хочет проверить свои навыки работы в стойке против меня, но мы знали, что этого не будет. В первые десять-двадцать секунд первого раунда он пошел на тейкдаун. Это ему дорого обошлось. Он выдохся, и во втором раунде он уже был уставшим.

Я не хотел быть неподготовленным, поэтому тренировался на вершине горы. Я был полностью готов. Я знал, что у меня лучше кардио, поэтому мне нужно было сохранять терпение. Если бы у меня было еще десять секунд во втором раунде, возможно, я бы его нокаутировал. Я очень доволен результатом. Блахович — опытный парень. Он дрался с лучшими, он побеждал лучших. Победа над ним — это большое достижение».

Перейра победил Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал соглавным событием вечера в турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.