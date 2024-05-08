Алекс Перейра пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим от наводнений

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим от наводнений на юге Бразилии.

«Многие люди с юга нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я сделал пожертвование из своего кармана. Помимо других пожертвований, я передал 100 000 долларов продовольствия нуждающимся людям здесь, в Бразилии. Теперь я также собираюсь пожертвовать еще 20 000 долларов на юг в связи с произошедшей трагедией. Я делаю все, что в моих силах», — приводит слова Перейры MMA HOJE.

В мае на юге Бразилии произошло крупнейшее за последние 80 лет наводнение. По данным властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, наиболее пострадавшего от стихийного бедствия, погибли не менее 55 человек.