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Сегодня, 12:21

Перейра: «Я буду тренироваться с Джоном Джонсом»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) заявил, что проведет тренировки с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Мы говорили о тренировках, о совместных тренировках. И теперь я думаю, что это произойдет. Мы оба сидим в первом ряду рядом друг с другом. Мы уже давно говорим о совместных тренировках, но теперь, думаю, это произойдет.

Джон — тяжеловес. Я чувствую, что я тоже тяжеловес. Сегодня я увидел его более атлетичным, более подтянутым, чем с момента его последнего боя. Не знаю, смогу ли я разделить с ним клетку, но я хочу получить опыт тренировок с ним», — сказал Перейра UFC.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Алекс Перейра
Джон Джонс
UFC
ММА

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