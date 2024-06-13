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Сегодня, 10:04

Алекс Перейра — об Адесанье: «После нашего последнего боя он изменился»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) отметил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) стал драться по-другому после их поединка на UFC 287.

«Откровенно говоря, бой с Шоном Стриклендом был для него сложным испытанием. После моего последнего поединка с Адесаньей его стиль немного изменился, и теперь я не знаю, чего ожидать. Не то чтобы он стал хуже, но он действует по-другому», — сказал Перейра Fox Sports Australia.

Адесанья победил Перейру нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 апреля 2023-го на UFC 297 в Майами, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
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