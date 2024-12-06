Алекс Перейра стал лучшим бойцом года по версии World MMA Awards

Бразильский боец UFC Алекс Перейра признан лучшим бойцом 2024 года по версии World MMA Awards.

6 октября 37-летний бразилец техническим нокаутом победил американца Халила Раунтри в главном бою турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта), защитив титул в полутяжелом весе. До этого Перейра 13 апреля нокаутировал Джамала Хилла, а 29 июня — Иржи Прохазку, оформив первые две защиты титула.

Лучшим бойцом среди женщин стала китаянка Вэйли Чжан. Лучшим поединком года признали бой между американцами Максом Холлоуэем и Джастином Гейджи, который состоялся 13 апреля и завершился победой Холлоуэя.