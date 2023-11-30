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Сегодня, 14:01

Алекс Перейра: «Я бы хотел подраться с Анкалаевым, а не с Хиллом»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) считает, что третий номер рейтинга в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) может дать ему тяжелый бой.

«Я слышал, как многие говорили, что он [Магомед Анкалаев] будет тяжелым соперником для меня, и мне это нравится, — сказал Перейра на своем YouTube-канале. — С Анкалаевым было бы сложнее [чем с Хиллом]. Я думаю, что это действительно хороший вызов для меня. Но я развиваюсь с каждой тренировкой. Конечно, у меня есть стратегия и для Анкалаева. Если бы я мог выбирать, я бы выбрал его, а не Хилла».

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Анкалаев подерется с Джонни Уокером (21-7) 13 января 2024-го на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

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