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Сегодня, 12:38

Алекса Грассо получит индивидуальный пояс от Даны Уайта

Давид Хачатрян
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Впервые в истории промоушена чемпионка UFC получит пояс, изготовленный по индивидуальному заказу и посвященный Мексике.

По словам Уайта, чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Алекса Грассо (16-3) получит пояс вне независимости от того, выиграет она или проиграет.

«Это будет ее чемпионский пояс. У нее будет другой, но мы вручим ей этот. И она будет защищать свой титул против Шевченко в День независимости Мексики 16 сентября», — сказал Уайт на видео, опубликованном в соцсетях.

Таким образом лига старается сделать все, чтобы турнир UFC Noche в полной мере отразил суть Дня независимости Мексики.

Грассо подерется с Валентиной Шевченко (23-4) 16 сентября на UFC Fight Night 227 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. В тот же день празднуется независимость Мексики от Испании.

Грассо в первом бою победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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