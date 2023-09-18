Алекса Грассо рассказала, готова ли еще раз подраться с Шевченко

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) заявила, что хотела бы защитить пояс в бою против нового претендента.

«Трилогия? Я не знаю, я должна поговорить со своими тренерами и с UFC, а также с общественностью, — сказала Грассо в интервью TSN. — Если они этого хотят, то давайте сделаем это. Если нет, то я бы тоже хотела подраться с кем-то другим. Я провела с ней два боя, было бы здорово, если бы мне дали нового соперника».

Грассо и Валентина Шевченко (22-4) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.