Алекса Грассо: результаты бойца и статистика до UFC 306

Мексиканка Алекса Грассо — действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе. Спортсменка занимает первую строчку рейтинга американского промоушена среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории.

В ночь на 15 сентября Грассо проведет защиту титула в наилегчайшем весе на турнире UFC 306. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Грассо и Шевченко дважды встречались в октагоне в прошлом году. В сентябре поединок соперниц завершился ничьей, в марте мексиканка победила удушением сзади.

31-летняя Грассо в профессиональной карьере имеет рекорд — 16-3-1.

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