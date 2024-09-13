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Сегодня, 22:30

Алекса Грассо: результаты бойца и статистика до UFC 306

Алекса Грассо проведет защиту титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 306
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекса Грассо.
Фото Global Look Press
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Мексиканка Алекса Грассо — действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе. Спортсменка занимает первую строчку рейтинга американского промоушена среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории.

В ночь на 15 сентября Грассо проведет защиту титула в наилегчайшем весе на турнире UFC 306. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Грассо и Шевченко дважды встречались в октагоне в прошлом году. В сентябре поединок соперниц завершился ничьей, в марте мексиканка победила удушением сзади.

31-летняя Грассо в профессиональной карьере имеет рекорд — 16-3-1.

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Алекса Грассо
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