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Сегодня, 21:30

Алекса Грассо — Валентина Шевченко: где смотреть трансляцию боя UFC 306

Алекса Грассо проведет поединок против Валентины Шевченко на турнире UFC 306
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото USA Today Sports
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Представительница Киргизии Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо проведут поединок за титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 306 в ночь на 15 сентября. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за UFC 306 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Ранее Грассо и Шевченко уже дважды встречались в октагоне. В сентябре 2023-го поединок соперниц завершился ничьей, в марте прошлого года удушением сзади победила мексиканка.

31-летняя Грассо имеет рекорд в ММА — 16-3-1. На счету 36-летней Шевченко рекорд — 23-4-1.

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Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
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