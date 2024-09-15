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Сегодня, 06:15

Алекса Грассо — Валентина Шевченко: началась прямая трансляция боя UFC 306

Начался титульный бой UFC 306 между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото USA Today Sports
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Началась трансляция соглавного боя за титул в наилегчайшем весе UFC 306 между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Вечер ММА проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 306. Видеотрансляция доступна на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в официальном приложении UFC Fight Pass по подписке.

Это третий бой Грассо и Шевченко. В сентябре 2023-го поединок соперниц завершился ничьей, в марте прошлого года удушением сзади победила мексиканка.

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Алекса Грассо
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