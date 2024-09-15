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Сегодня, 08:05

Шевченко стала новым чемпионом UFC, победив Грассо на Noche UFC

Руслан Минаев
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Валентина Шевченко (24-4) вернула себе титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, одолев Алексу Грассо (16-4) в третьем поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Грассо и Шевченко в прошлом бою не выявили победителя — поединок закончился ничьей (48-47, 47-48, 47-47). Бой состоялся 16 сентября 2023-го на UFC Fight Night 227 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

В первом бою Грассо победила Шевченко сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта 2023-го на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Шон О'Мэлли и&nbsp;Мераб Двалишвили.UFC 306: старт основного карда — огонь. Ждем бой О'Мэлли и Двалишвили. Live

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
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