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Сегодня, 06:30

Грассо — Шевченко: прямая трансляция боя на турнире UFC Fight Night

Валентина Шевченко и Алекса Грассо проведут бой реванш в UFC
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Валентина Шевченко из Киргизии и представительница Мексики Алекса Грассо проведут бой-реванш на турнире UFC Fight Night 227.

Поединок возглавит главный кард вечера на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 17 сентября, по московскому времени.

Поединок Грассо — Шевченко в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Ориентировочное время начала боя — 6.30 17 сентября по московскому времени.

Турнир UFC Грассо — Шевченко 2 в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч Боец». Эфир на тематическом канале начнется в 02.00 по московскому времени.

В полном объеме все бои можно смотреть с помощью официального приложения UFC Fight Pass.

Шевченко и Грассо провели первый бой 5 марта на турнире UFC 285, тогда мексиканка одержала досрочную победу (сабмишеном).

Результат боя Грассо — Шевченко на турнире UFC Fight Night 227 будет доступен в матч-центре сайта «СЭ».

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