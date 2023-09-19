Алекса Грассо впервые сделала заявление после боя с Шевченко

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) поблагодарила фанатов за поддержку на турнире UFC Fight Night 227.

«Спасибо вам! Эти выходные были замечательными, увидеть столько людей, которые нашли время, чтобы прийти и поддержать нас — это то, что останется с тобой навсегда. Каждый раз, когда я буду выходить в октагон, я буду выкладываться на полную катушку и дарить вам, ребята, зрелище. Я надеюсь, что вы получили такое же удовольствие от боя, как и я. Спасибо за вашу поддержку ММА и особенно женского ММА», — написала Грассо в соцсетях.

Грассо и Валентина Шевченко (22-4) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.