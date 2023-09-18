Алекса Грассо: «Я несколько раз была близка к досрочной победе над Шевченко»

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) прокомментировала свое выступление в реванше с Валентиной Шевченко (22-4).

«Я отправила ее в нокдаун. Кроме того, я несколько раз была близка к досрочной победе, провела много попыток болевых. Я выложилась на все 100 процентов. Я очень хорошо подготовилась ко всему. Я все время была сконцентрирована, не торопилась, подбирала удары, двигалась. Да, это был отличный бой», — сказала Грассо в интервью TSN.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.