Алекса Перейру обвинили в изнасиловании

Девушка Мередит Браун опубликовала в свой TikTok, на котором 54 тысячи подписчиков, видео, заявив, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) якобы изнасиловал ее 2 июня сразу после UFC 302.

Она детально описала произошедшее в гостиничном номере. По ее словам, при этом присутствовали ее подруга, которая их познакомила, и переводчик Перейры. Видео длится около двадцати минут, но она не привела убедительных доказательств в подтверждение своих слов.

Перейра и его команда никак не отреагировали на обвинения. Бразилец был замечен на UFC 302, который прошел 1 июня, а затем стал хедлайнером UFC 303 в конце того же месяца.