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Сегодня, 14:41

Алексахин рассказал, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг

Алина Савинова
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Бывший боец PFL Николай Алексахин рассказал, что думает о возвращении в октагон экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Это большая личность. Лично я нормально к нему отношусь. Макгрегор очень многое сделал для развития смешанных единоборств, спортсменов, добился колоссального успеха. Возможно, он вновь сможет разжечь в себе огонь. Мне бы хотелось увидеть очередной поединок с участием Макгрегора. Но при условии, что он будет в хороших кондициях, а не просто выйдет отбыть номер и забрать гонорар. В любом случае было бы любопытно посмотреть на него в 77 кг. В легкий вес он теперь вряд ли опустится», — цитирует Алексахина RT.

Ранее Макгрегор заявил, что готов рассмотреть возможность участия в боксерском поединке.

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда Конор уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1250974-aleksahin-makgregor-boi-vozvraschenie
Конор Макгрегор
Николай Алексахин
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