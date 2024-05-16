Александр Емельяненко: «Готов к разговору с Федором. Мы семья»

Российский боец Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, что хочет помириться с братом Федором.

«У меня к брату моему хорошее, доброе отношение, ничего плохого сказать не могу про Федора. Я двумя руками за то, чтобы созвониться, чтобы, если у него есть ко мне какие-то вопросы, он мне их задал, а я на них ответил. Чтобы кривотолки, которые муссируются обществом, успокоились. Мы вместе росли, в детстве спать негде было — и мы спали на одном диване, ели с одной тарелки. В детстве нас очень многое связывало.

А потом мы влезли в бои. Вокруг нас образовалась куча разных непорядочных личностей, которые нас всякими правдами и неправдами столкнули лбами. И это столкновение длится очень долго. Прошло время, у него появились новые друзья, знакомые. У меня тоже. Недавно общался с одним из реабилитантов. Он говорил: «Ну как? Он же мой брат!» А я ему: «Ну и что, что он твой брат? Вы разного года?» «Ну да». «У вас разный круг общения?» «Ну да». «У вас разное воспитание?» «Ну да». «У вас разный круг общения, у вас работа разная, у вас все разное. Что вас объединяет? Ну и что, что он твой брат?» В большинстве случаев друг намного ближе, чем брат — тот, который всегда рядом, который все понимает», — заявил Емельяненко «СЭ».

Как отметил Александр, он уже неоднократно публично извинялся перед Федором и теперь уже не понимает, что именно хочет от него услышать брат.

«Я пытался ему набрать, разговаривать. Если не хочет человек, если не лежит у него душа ко мне — что я буду навязываться? У меня своя жизнь, своя дорога, я не могу пожизненно зависеть от мысли, что мне надо помириться с братом, иначе... Да что иначе — ничего не изменится. Но все-таки, может, к нему придет понимание, что надо как-то выходить из этой ситуации, как-то решать ее. Если к нему придет это понимание — я буду готов к разговору, к тем вопросам, которые он мне задаст. А если не придет... Я очень давно от него не завишу, никогда не зависел и не завишу. Сам зарабатываю, сам устраиваю свою жизнь.

Одно только расстраивает — я являюсь крестным его дочки. И даже не могу ей набрать, пообщаться. Потому что вот такие у нас с братом отношения непонятные. На все воля Божья. Думаю, он все выправит, уладит», — добавил боец.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».