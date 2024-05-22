Александр Емельяненко — Дацику: «Мне нет смысла драться с битой собакой»

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что если Вячеслав Дацик проиграет Шону Тернеру, то ему не будет смысла проводить с соотечественником реванш.

«Дацик, собака рыжая, узнал, что у тебя должен состояться бой. Вот что я хочу тебе сказать: ты его проиграешь, тебя вырубят, ты будешь спать. Мне не будет смысла с тобой, битой собакой, потом драться. Подумай своей бестолковой головой, на что ты обмениваешься: то ли провести грандиозное событие — подраться с Александром Емельяненко, то ли остаться битой рыжей собакой. Думай, а я буду работать», — сказал Емельяненко в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Тернером в главном бою вечера.