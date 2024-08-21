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Сегодня, 11:40

Александр Романов подерется с Родриго Насименто 2 ноября на UFC Fight Night 246

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе, молдаванин Александр Романов (17-3), встретится с 15-м номером рейтинга в тяжелом весе, бразильцем Родриго Насименто (11-2), 2 ноября на UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне, Канада. Об этом сообщил инсайдер Нолан Кинг в соцсети X. Ранее анонсированный бой Романова с Дерриком Льюисом (28-12) был отменен.

Романов в прошлом бою проиграл Жаилтону Алмейде (21-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Насименто в прошлом бою проиграл Льюису техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США.

Александр Романов
Родриго Насименто
UFC
ММА
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