Боец UFC Романов: «Мечты Алмейды перевести меня в партер разобьются, как волны о скалы»

Боец UFC из Молдавии Александр Романов поделился ожиданиями от поединка против бразильца Жаилтона Алмейды.

— Алмейда с первых секунд всех соперников тянет в партер — ты как думаешь, он и с тобой попробует это сделать?

— Думаю, его тактика будет неизменной, он попытается это сделать, но все его мечты и желания перевести меня в партер разобьются, как волны о скалы, — сказал Романов «СЭ».

— А у него хватит физической силы? Мне кажется, он слишком маленький, чтобы такого крупного тяжа, как ты, перевести и контролировать.

— С тобой абсолютно согласен. Я вообще считаю, что для тяжелого веса он маленький, больше похож на полутяжелый вес. Посмотрим, посмотрим. Это будет противостояние таких ребят, которые любят побороться, потолкаться, повязать друг друга.

Поединок Романова и Алмейды состоится в ночь на 2 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.