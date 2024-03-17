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17 марта, 12:04

Шаблий: «У Царукяна большие шансы на победы в бою с Оливейрой»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) уверен, что четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) сможет победить экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9).

«Мы провели вместе с Арманом тренировочный лагерь в среднегорье. После этого он уехал в США. Когда он улетал, Арман был в неплохой форме. Ведь мы провели несколько тренировочных спаррингов. У него большие шансы на победы в бою с Чарльзом», — сказал Шаблий в интервью MMA Junkie.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Александр Шаблий
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
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