Шаблий: «Уиттакер — самый неудобный соперник для Чимаева в UFC»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий поделился мнением о предстоящем поединке на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) между австралийцем Робертом Уиттакером и непобежденным чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Уиттакер — самый неудобный соперник, который только есть для Чимаева. Во-первых, он выносливый. Во-вторых, у него хорошая защита от борьбы. В-третьих, хорошо бьет тяжелые удары. У него хватит сил, чтобы защищаться от борьбы. Встреча может сложиться так, как с Камару Усманом. Хамзат может переводить в стартовых раундах, но потом это будет делать тяжело. У Чимаева есть огромное подспорье в виде способности закончить бой в его начале. Но если встреча продлится дольше, у Хамзата будут проблемы», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер и Чимаев проведут поединок в соглавном событии в турнире UFC 308, который пройдет 26 октября.