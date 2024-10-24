Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:31

Шаблий: «Уиттакер — самый неудобный соперник для Чимаева в UFC»

Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий поделился мнением о предстоящем поединке на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) между австралийцем Робертом Уиттакером и непобежденным чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Уиттакер — самый неудобный соперник, который только есть для Чимаева. Во-первых, он выносливый. Во-вторых, у него хорошая защита от борьбы. В-третьих, хорошо бьет тяжелые удары. У него хватит сил, чтобы защищаться от борьбы. Встреча может сложиться так, как с Камару Усманом. Хамзат может переводить в стартовых раундах, но потом это будет делать тяжело. У Чимаева есть огромное подспорье в виде способности закончить бой в его начале. Но если встреча продлится дольше, у Хамзата будут проблемы», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер и Чимаев проведут поединок в соглавном событии в турнире UFC 308, который пройдет 26 октября.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Сегодня
Вчера
Неделя