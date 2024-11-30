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Сегодня, 04:59

Шаблий: «Хочу увидеть финиш Немкова в бою против Делия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона Bellator Александр Шаблий считает, что Вадим Немков получил хорошую возможность, чтобы проявить себя перед переходом в UFC.

«На сегодняшний день это лучше, чем сидеть без боев. Вадим руководствовался этим, принимая поединок. Это не вызов, а возможность проявить себя. Как закончится бой? Хочу увидеть финиш Немкова. Это и фанатам запомнится, и положительно отразится на потенциальном переходе в UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шаблия.

Бой Вадим Немков — Анте Делия состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шаблий
Вадим Немков
ММА
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