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Сегодня, 18:10

Шлеменко ответил Петру Яну: «Представлялся Петрухой, а теперь оценки дает. Молодец»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Шлеменко и Петр Ян
Александр Шлеменко и Петр Ян.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на слова экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Ранее пресс-службе RCC Петр Ян заявил, что видит фаворитом Анатолия Токова в предстоящем реванше со Шлеменко, заявив, что кроме ушир и бэкфистов ничего не видит в Александре.

«Приятно видеть, как люди меняются, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я помню нашу первую встречу с Петей, когда он пришел к нам в зал, сказал мне: «Меня зовут Петруха. Влад за меня говорил, можно я потренируюсь?». Это было давно, он даже профессионалом не был, готовился на любительские соревнования. А сейчас видишь как изменился? Рассуждает, дает какие-то оценки... Молодец».

Реванш Шлеменко и Токова состоится 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. В их первом бою Токов одержал победу единогласным решением судей.

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Александр Шлеменко
Петр Ян
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