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Сегодня, 14:31

Шлеменко: «Нужно быть дураком, чтобы не согласиться выйти на бой на UFC 294 на коротком уведомлении»

Шлеменко поделился мнением о выступлении Волкановски и Усмана на UFC 294
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) считает, что ни действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2), ни экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) ничего не теряют, выходя на UFC 294 на коротком уведомлении.

«Выходят ли Волкановски и Усман ради денег? Конечно. А что они теряют? Ну, выходит тот же Камару Усман за хорошие деньги в другой весовой категории. Если он проиграет, то это ни на что не повлияет. А если выиграет? Он становится, как я понял, претендентом на титул. Кто от такого шанса откажется? Наверное, любой прыгнет, еще и приплатит за это. Что теряет Волкановски? Ничего. Он что, ставит на кон свой титул? Он останется чемпионом в 66 килограммов. Ему дают возможность. А вдруг у него получится сделать пресловутый лаки-панч, и он станет чемпионом в двух весовых? Представьте, как его акции взлетят. Нужно быть дураком, чтобы не согласиться на это. А что он потеряет? Я думаю, ничего», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Ислам Махачев (24-1) и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев (12-0) и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8tgJhFSrF8M
Александр Шлеменко
Камару Усман
UFC
ММА
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