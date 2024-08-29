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Сегодня, 07:16

Шлеменко: «Дебют Пуляева в UFC состоится в декабре»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) рассказал, что дебют 26-летнего средневеса Андрея Пуляева (9-2) в UFC может состояться в декабре.

«Мы будем его дальше готовить, вот сейчас они прилетят домой, мы сразу же забываем все, начинаем опять с новыми силами, с новой мотивацией готовиться, и я думаю, совсем скоро будет дебют [в UFC], скорее всего, в декабре. И уже в самом UFC было бы неплохо выиграть», — сказал Шлеменко на своем YouTube-канале.

Пуляев одержал победу над американцем Лиамом Андерсоном (6-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на Претендентской серии Даны Уайта и заполучил контракт с лигой. Бой состоялся 27 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.

Александр Шлеменко
UFC
ММА
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