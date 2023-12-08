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Сегодня, 13:21

Шлеменко: «Дана Уайт рад тому, что Bellator прекращает существование»

Шлеменко высказался о словах Уайта
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА, бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о словах исполнительного директора UFC Даны Уайта, который порадовался тому, что организацию Bellator поглотила лига PFL.

«Я с ним не соглашусь. Bellator смотрят однозначно больше, чем PFL. У Bellator больше исторический багаж. Для Даны Уайта — это радостная новость, конечно. Bellator не давал ему чуть жить. Кто, если не Bellator, хотя бы чуть-чуть реально конкурировал или тянул на звание конкурента UFC в США? Время трансляций он все равно забирал. Турниры показывались. Конечно, Уайт надеется, что они закроются и для него это будет хорошо. PFL для него меньший конкурент, чем Bellator. Не поспоришь же. Все равно там были громкие бои и известные бойцы, в том числе ушедшие из UFC. Bellator занимал хорошую долю на американском рынке. Сколько турниров у UFC? Если не брать номерные, а турниры серии Fight Night, на Bellator состав участников был круче», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

По словам Уайта, у обоих промоушенов нет постоянных зрителей.

Председатель PFL Донн Дэвис объявил о приобретении Bellator 20 ноября. Сумма сделки составила около 500 миллионов долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-dana-uait-rad-tomu-chto-bellator-prekrashaet-sushestvovanie-313164/
Александр Шлеменко
Дана Уайт
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