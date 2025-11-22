Видео
Сегодня, 19:48

Александр Топурия победил Алмахана на турнире UFC Fight Night 265

Руслан Минаев

Испанец грузинского происхождения Александр Топурия победил казахстанца Бекзата Алмахана в поединке предварительного карда турнира UFC Fight Night 265, который проходит в Эр-Райяне (Катар).

Бой продлился все три раунда и завершился победой Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.

Александр — старший брат чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии — одержал вторую победу в UFC. Его рекорд в ММА — 7-1.

28-летний Алмахан потерпел второе поражение в карьере при 12 победах.

ММА UFC: Алмахан — Топурия

Александр Топурия
Бекзат Алмахан
UFC
