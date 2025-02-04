Александр Топурия против Колби Тикнесса: дата и время начала боя UFC 312

Александр Топурия проведет поединок в легчайшем весе против Колби Тикнесса на турнире UFC 312 в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени.

Результаты боя Топурия — Тикнесс и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

29-летний Топурия имеет рекорд в ММА — 5-1. На счету 25-летнего Тикнесса рекорд в смешанных единоборствах — 7-0.

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