Александр Усик: статистика и результат последнего боя (рекорд в боксе)

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер бокса стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск.

Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. На его счету 14 выигрышей нокаутом. В последний раз Усик выходил на ринг 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда Александр победил техническим нокаутом британца Даниеля Дюбуа.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.