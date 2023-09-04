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Сегодня, 13:10

Александр Волкановски дал прогноз на бой Адесаньи и Стрикленда

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) уверен, что пятый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) поплатится за свои высказывания в адрес действующего чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (24-2).

«Очевидно, что Шон будет болтать, Шон будет пытаться залезть ему в душу, — приводит слова Волкановски Sportskeeda. — Так что будет весело. Но я чувствую, что Иззи будет очень сильно на него давить. Особенно с учетом тех разговоров, которые будут вестись. Я думаю, что Шон Стрикленд обязательно поплатится за те слова, которые он скажет. Стилистически я чувствую, что он точно пострадает».

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
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