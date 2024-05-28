Волкановски: «Махачев финиширует Порье»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) дал прогноз на бой между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и третьим номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Дастин — отличный боец, у меня с ним хорошие отношения, но я буду реалистом: Ислам очень хорош, он номер один в рейтинге вне зависимости от категории. Он очень расчетлив, а за его спиной отличная команда. Я думаю, что он будет осторожничать в стойке и искать возможность провести тейкдаун, тем более Порье — левша, и он будет более опасен, чем бойцы-правши. К тому же Ислам один раз был в нокауте в бою с левшой. Но Ислам будет к этому готов, он финиширует Порье, скорее всего, сабмишном», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.