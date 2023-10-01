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Сегодня, 10:21

Александр Волкановски дал совет Оливейре в бою с Махачевым

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) уверен, что экс-чемпиону в легком весе Чарльзу Оливейре (34-9) следует драться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) в стойке.

«Некоторые люди со мной не согласятся в выборе лучшего грэпплера между Исламом и Чарльзом, — начал Волкановски на своем YouTube-канале. — Одни скажут, что в грэпплинге Ислам лучше, потому что в первом бою он его задушил, другие скажут, что нельзя делать вывод по одному бою. При этом у Чарльза больше всего сабмишнов в истории UFC. Кто более эффективен в грэпплинге с точки зрения MMA? Я считаю, что Ислам. Он делает все, чтобы сломать тебя, он пытается действовать на опережение. Вот почему таким парням тяжело делать сабмишены — как только ты пытаешься занять определенную позицию, он останавливает тебя; если ты пытаешься вывернуться в одну сторону, он тянет тебя в другую. Такие вот мелочи усложняют твое положение на земле, и это то, что делают Ислам, Хабиб и другие дагестанские парни.

Такие парни, как Чарльз, обычно способны найти пространство для проведения сабмишна, но в бою с Исламом очень тяжело найти маневр для выполнения этого самого сабмишна. Ислам очень хорошо закрывает возможности для маневра, он не дает тебе двигаться. Как только ты предпринимаешь попытку — он ее перекрывает.

Чарльзу нужно по-настоящему сосредоточиться на защите от тейкдаунов, драться в стойке, потому что лежать на спине — это не вариант, потому что Ислам миллион раз был в таком положении, он знает, как обхватить и повернуть твои бедра, чтобы ты не выбрался. Знаете, даже если бы они провели схватку по джиу-джитсу, я бы склонялся к победе Ислама. В борьбе и контроле Ислам лучше, вот почему я думаю, что это будет тяжелый бой для Чарльза. Я бы посоветовал ему оставаться на ногах, оказывать давление".

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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