Александр Волкановски

Волкановски и Лопес проведут бой в главном событии UFC 314

Титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом станет главным событием турнира UFC 314.

Время начала и во сколько бой Волкановски против Лопеса

UFC 314 проходит в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 апреля. Главное событие — поединок Волкановски и Лопеса — ожидается около 7.00 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

Рекорд 36-летнего Александра Волкановски в профессиональной карьере — 26 побед и четыре поражения. У 30-летнего Лопеса — 26 побед и шесть поражений на профессиональном уровне.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

Где смотреть UFC 314 и бой Волкановски против Лопеса

Трансляцию всего турнира в прямом эфире показывают официальное приложение UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец» (оба варианта — на платной основе).

Главный кард бесплатно транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира, сервисы доступны по подписке).

Результат боя Волкановски — Лопес и других поединков можно изучать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 314 — бой в легком весе между американцем Майклом Чендлером и британцем Пэдди Пимблеттом.