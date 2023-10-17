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Сегодня, 10:45

Волкановски — о реванше с Махачевым: «У меня никогда не было такого настроя на бой»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) настроен как никогда серьезно на реванш с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Я доверяю этой подготовке, способности отточить все за такой короткий промежуток времени, — сказал Волкановски в эфире программы The MMA Hour. — Я знаю, что база, которая у меня будет, не так уж плоха, потому что опять же я занимался борьбой, делал некоторые упражнения, кардио и немного спаррингов. Всю последнюю неделю мы только и делали, что улыбались. Все в лагере были счастливы и очень хотели мне помочь. А потом появилась такая возможность, это было просто невероятно.

Смогу ли я провести пять раундов? Да. Но я не готовлюсь к худшему, я готовлюсь к тому, что должно произойти. Вот почему я думаю, что буду опаснее, чем когда-либо. У меня никогда не было такого настроя на бой, такого четкого понимания того, что мне нужно делать. Я хочу заявить о себе, воспользоваться этой возможностью и сделать это с блеском. Я уверен, что я его прикончу. Вы увидите, наверное, самого опасного Волкановски из всех, что когда-либо видели. Мы идем на смерть. Хватит оставлять все на усмотрение судей. У меня есть 11 дней на то, чтобы приехать к нему в город. И я выйду туда и сразу же его уничтожу. Мы говорим о наследии. Сам бой — это наследие. Если я выйду и нокаутирую его, это будет потрясающе красиво. Я не могу этого дождаться».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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