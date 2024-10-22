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Сегодня, 11:30

Волкановски — о поединке Чимаева и Уиттакера: «Когда Роберт хорошо подготовлен, его трудно победить»

Алина Савинова
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Да, очевидно, что Роберт Уиттакер очень опытен. У него было много пятираундовых боев. Чимаев — очень хороший, очень хороший грэпплер, сильный. Но я чувствую, что, когда Роберт Уиттакер хорошо подготовлен, его трудно победить. В бою с Дрикусом Дю Плесси, может быть, он не был готов, но он собирается это сделать. Уиттакер знает Чимаева, он действительно хорош в партере, он силен, будет агрессивен, так что я гарантирую вам, что Роберт очень хорошо подготовился к этому бою», — цитирует Волкановски MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер и Чимаев проведут поединок в соглавном событии в турнире UFC 308, который пройдет 26 октября.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волкановски
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
ММА

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