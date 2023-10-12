Александр Волкановски: «Я шокирую мир!»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) прокомментировал анонс реванша с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Ну что, ребята, вы, я думаю, уже все знаете, — начал Волкановски на своем YouTube-канале. — Чарльз выбыл, и мне вчера позвонили [с UFC] и мы решили, что надо драться. Мы провели переговоры, и я просто сказал [менеджеру]: «Окей, убедитесь, что это того стоит». Очевидно, что это немножко безумный поступок, потому что немногие бы поступили так, как я, но я всегда говорил, что я постоянно тренируюсь, и у меня есть еще одна возможность подраться с тяжелым оппонентом.

Я должен шокировать мир, ведь до боя осталось всего 11 дней. Безумие! Но, повторюсь, я постоянно тренируюсь. Были ли у меня каникулы? Да, я пропустил пару стаканчиков, но мне осталось провести две тренировки, чтобы набрать форму.

В UFC мне сказали, что следующего боя придется ждать до января, но я не хочу так долго ждать, мне стало немного скучно, но теперь стало веселее. Я шокирую мир, жду не дождусь этого момента. Первый бой с Исламом сделал меня лучшим бойцом, мне понравились тренировки, на которых я к нему готовился».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.