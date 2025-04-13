Волкановски — о победе над Лопесом: «Многие списывали меня, но я сделал это снова»

Австралийский боец Александр Волкановски прокомментировал победу над бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 314. 36-летний спортсмен вернул себе пояс чемпиона UFC в полулегком дивизионе.

«Здорово вернуться. Я никогда до этого не чувствовал такой любви к себе. Всю неделю я говорил, даже перед выходом на бой сказал на камеру, что обещаю моим дочерям вернуть пояс, но сейчас, думаю, дело не в поясе. Мой посыл в том, что многие списывали меня. Два поражения, два нокаута, проклятие 35 лет, долгий простой, но я сделал это снова. Сделал против Диего Лопеса, который вышел и закатил отличный бой», — сказал Волкановски после боя.

На счету 36-летнего Волкановски 27 побед при четырех поражениях в ММА.