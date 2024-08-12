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Сегодня, 12:15

Волкановски: «Адесанья нокаутирует дю Плесси, как он нокаутировал Уиттакера»

Волкановски считает, что Адесанья нокаутирует Дрикуса дю Плесси
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) предполагает, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) нокаутирует чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) в том же ключе, что и экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7).

«Я полагаю, что Иззи ожидает, что Дрикус будет оказывать на него сильное давление. И я думаю, что он будет готов использовать это в своих интересах. Под финишем я подразумеваю, что Дрикус будет наносить свои неудобные удары, а Иззи будет уклоняться от них. Это будет похоже на завершение боя в стиле его боя с Робертом Уиттакером. Иззи очень хорош, и я думаю, что именно этот парень окажется в основном событии UFC 305. Я думаю, Иззи продемонстрирует потрясающее выступление, в котором он проведет невероятный нокаут. А это уже о чем-то говорит, потому что Дрикус — это серьезный соперник», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Александр Волкановски
Исраэль Адесанья
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